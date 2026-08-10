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Casas en Venta en Smolyan, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa en Podvis, Bulgaria
Casa
Podvis, Bulgaria
Área 710 m²
$635,745
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Villa en Studenets, Bulgaria
Villa
Studenets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Número de plantas 3
Villa en venta, situada en un pintoresco rincón del Adriático en Aguas Buenas en la Costa de…
$1,10M
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Parámetros de las propiedades en Smolyan, Bulgaria

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