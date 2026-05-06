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Propiedades residenciales en venta en Sadovo, Bulgaria

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1 propiedad total found
Apartamento en Cheshnegirovo, Bulgaria
Apartamento
Cheshnegirovo, Bulgaria
Área 49 797 m²
Industrial / Logistics Terrenos en venta cerca de Plovdiv, en carretera principal E-80 IBG R…
$687,917
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
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