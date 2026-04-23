Hoteles en venta en Ruse, Bulgaria

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Hotel 150 m² en Byala, Bulgaria
Hotel 150 m²
Byala, Bulgaria
Área 150 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa de dos pisos de nueva construcción en una zona tra…
$296,819
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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