Casas con Jardín en Venta en Ruen, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Shivarovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Shivarovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una casa de tres plantas con jardín, parcialmente amueblada, en el pueblo de Kitka…
$41,211
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Parámetros de las propiedades en Ruen, Bulgaria

