Hoteles en venta en Razgrad, Bulgaria

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Hotel 91 m² en Zavet, Bulgaria
Hotel 91 m²
Zavet, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Descripción del objeto: Esta casa es la opción ideal para cualquiera que busque un hogar aco…
$62,429
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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