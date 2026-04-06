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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Primorski, Bulgaria

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 3/5
🔥 Alquileres🔥 3 habitaciones con una cálida vista al suelo y al mar! Con 2 dormitorios a 100…
$1,160
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
Русский
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