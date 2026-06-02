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Apartamentos con piscina en venta en Primorski, Bulgaria

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1 habitación
4
2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/4
🏰 Espacio de la reina en Sunny Fort: 130 M2 y Sur SunOfrecemos a la venta un apartamento úni…
$121,010
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Bulgarian Expert
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Parámetros de las propiedades en Primorski, Bulgaria

con Jardín
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Baratos
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