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Apartamentos del mar en venta en Primorski, Bulgaria

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1 habitación
4
2 habitaciones
3
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 3/5
LUXURY NUEVA CONSTRUCCIÓN! ¡BOUTIQUE! UNDISCLOSED SEA VIEW!Nuevo edificio moderno en la ciud…
$306,059
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Parámetros de las propiedades en Primorski, Bulgaria

con Jardín
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