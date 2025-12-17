Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Primorski, Bulgaria

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Varna, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/4
International Real Estates (IRE) ofrece en EXCLUSIVA un apartamento de diseño amueblado de d…
$276,901
VAT
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Primorski, Bulgaria

con Terraza
Baratos
De lujo
