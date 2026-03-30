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Propiedades residenciales en venta en Opan, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 12 habitaciones en Byal Izvor, Bulgaria
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Casa 12 habitaciones
Byal Izvor, Bulgaria
Habitaciones 12
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 4 800 m²
Número de plantas 4
Casa de huéspedes en venta en Bulgaria – Establecida empresa de turismoNegocios operativos d…
$871,967
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