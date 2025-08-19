Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con Jardín en venta en Obzor, Bulgaria

4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 1/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de tres dormitorios sin amueblar en el complejo South Bea…
$82,731
Apartamento 3 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un apartamento amueblado de dos dormitorios en el complejo South Beach, Obzor. …
$120,527
Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un apartamento amueblado de una habitación en el complejo South Beach, Obzor. E…
$91,858
AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Obzor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Obzor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio sin amueblar en el complejo South Beach,…
$64,944
