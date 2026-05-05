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Villas con Terraza en venta en Nesebar, Bulgaria

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Villa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Villa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 3
🏡 Descripción del inmueble Ofrecemos una exclusiva villa de dos plantas con piscina priva…
$468,109
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Piscina
Baratos
De lujo
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