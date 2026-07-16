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Casas de campo en la montaña en venta en Nesebar, Bulgaria

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Casa de campo 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
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Casa de campo 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Exclusiva! Nuevas casas en las tecnologías Fakhwerk, con una vista panorámica del mar y las …
$262,966
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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Vistas al mar
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Baratos
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