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Casas en Venta en Malko Tarnovo, Bulgaria

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Casa 3 habitaciones en Kalovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kalovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 60 m²
Piso 1/1
ID: 34195394Ofrecemos una casa en venta en Kalovo puebloPrecio 40.000 eurosCarne poblada: Ka…
$45,506
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