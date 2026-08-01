Hoteles en venta en Karnobat, Bulgaria

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Hotel 86 m² en Sokolovo, Bulgaria
Hotel 86 m²
Sokolovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Descripción del objeto: El pueblo de Sokolovo se encuentra a sólo 7 km de Balchik, aproximad…
$163,560
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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