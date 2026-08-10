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Propiedades residenciales en venta en Iskar, Bulgaria

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apartamentos
4
5 propiedades total found
Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 140 m²
Piso 4/5
¡Ninguna COMISION DEL BUYER! DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES Venta es un apartamento de dos…
$350,687
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
$74,636
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Casa 6 habitaciones en Busmantsi, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Busmantsi, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$128,720
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
$67,064
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