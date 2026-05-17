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Bungalow en venta en General Toshevo, Bulgaria

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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Malina, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Malina, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: En venta es un bungalow reformado con dos dormitorios, situado en un…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Malina, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Malina, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Descripción del objeto: Bungalow tranquilo, modernizado con una gran propiedad, casa de hués…
$147,589
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Nils Ott Real Estates
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Parámetros de las propiedades en General Toshevo, Bulgaria

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