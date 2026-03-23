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Casas en Venta en Elin Pelin, Bulgaria

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Casa 8 habitaciones en Novi han, Bulgaria
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Casa 8 habitaciones
Novi han, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
Casa en venta: Novi Han, Pobit Kamak, Región de Sofía (Direct from Owner)Unifamiliar aislada…
$580,846
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