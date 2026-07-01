Locales comerciales en venta en Dolni Chiflik, Bulgaria

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Propiedad comercial 14 121 m² en Novo Oriahovo, Bulgaria
Propiedad comercial 14 121 m²
Novo Oriahovo, Bulgaria
Área 14 121 m²
#34242584Precio: 863,132 eurosPoblación: Shkorpilovtsi, región de VarnaSuperficie total: 14.…
$981,937
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