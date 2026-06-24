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Casas con Jardín en Venta en Dobrichka, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Odrintsi, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Odrintsi, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
La venta es un objeto que rara vez se presenta en el mercado - una casa totalmente lista par…
$167,767
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