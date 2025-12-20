Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Dobrichka
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Dobrichka, Bulgaria

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 1 habitacion en Dobrevo, Bulgaria
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Dobrevo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: En venta se encuentra una casa totalmente reformada de una sola fami…
$100,849
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dobrichka, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir