  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Chernomorets
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Chernomorets, Bulgaria

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 3/4
Ofrecemos un espacioso apartamento de dos dormitorios, elegantemente amueblado y con vistas …
$231,777
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
