Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Provincia de Burgas
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

bienes raíces comerciales
261
restaurantes
5
hoteles
134
inversiones inmobiliarias
5
Mostrar más
Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén en Karnobat, Bulgaria
Almacén
Karnobat, Bulgaria
Descripción del objeto: La venta es un almacén/construcción situado en la zona de la estació…
$465,550
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir