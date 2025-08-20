Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hoteles en venta en Boliarovo, Bulgaria

3 propiedades
Hotel 120 m² en Bolyarovo, Bulgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Casa totalmente amueblada y reformada con 4 dormitorios en Bolyarovo…
$78,329
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados:
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 74 m² en Malko Sharkovo, Bulgaria
Hotel 74 m²
Malko Sharkovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Descripción del objeto: Casa de una planta nueva en venta en el pueblo de Malko Sharkovo. S…
$44,227
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados:
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 120 m² en Bolyarovo, Bulgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Área 120 m²
Descripción del objeto: Masiva casa de dos pisos con 6 habitaciones cerca de Bolyarovo Prec…
$18,622
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados:
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
