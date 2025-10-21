Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Avren
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Avren, Bulgaria

Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Negocio listo 4 344 m² en Bliznatsi, Bulgaria
Negocio listo 4 344 m²
Bliznatsi, Bulgaria
Área 4 344 m²
Número de plantas 1
SIRENA HOLIDAY PARK is a well-developed and successful tourist complex, located in the pictu…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir