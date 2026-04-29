Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Avren
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Avren, Bulgaria

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 000 m² en Avren, Bulgaria
Hotel 1 000 m²
Avren, Bulgaria
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una excepcional propiedad multifuncional que combina …
$471,016
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir