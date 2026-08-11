Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Aitos
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Aitos, Bulgaria

;
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Aytos, Bulgaria
Villa
Aytos, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 129 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una moderna casa de 3 habitaciones en Aytos. Se encue…
$239,797
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Aitos, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir