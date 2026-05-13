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Estudios con Terraza en venta en Aheloy, Bulgaria

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Estudio 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/6
Un estudio llave en mano con un área de 30 metros cuadrados en el segundo piso de un nuevo c…
$82,175
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