Estudios con Jardín en venta en Aheloy, Bulgaria

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas parciales al mar en…
$58,946
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
