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Áticos con piscina en Venta Aheloy, Bulgaria

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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 224 m²
Piso 6/6
🏡 Descripción de la propiedad Le ofrecemos un exclusivo ático de 3 habitaciones en el pre…
$170,688
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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