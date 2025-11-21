Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Aheloy
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Aheloy, Bulgaria

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas con piscina y aparcamiento propios en …
$191,077
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir