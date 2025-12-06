Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Aheloy
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Aheloy, Bulgaria

1 habitación
35
2 habitaciones
30
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 3/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres habitaciones en PRIMERA LÍNEA DE MAR en…
$121,832
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir