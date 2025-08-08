Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Brasil
  3. Regiao Metropolitana de Joao Pessoa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Regiao Metropolitana de Joao Pessoa, Brasil

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Conde, Brasil
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Conde, Brasil
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 465 m²
Número de plantas 3
Exclusiva casa independiente con ubicación única en un las 10 playas más hermosas de Brasil.…
$455,874
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Regiao Metropolitana de Joao Pessoa, Brasil

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir