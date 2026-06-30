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Hoteles en venta en Regiao Geografica Intermediaria do Rio de Janeiro, Brasil

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2 propiedades total found
Hotel 74 m² en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Hotel 74 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Apartamento de 2 dormitorios con vista al mar. Disponible en venta en el corazón de Ipanema.…
$761,226
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Hotel 993 m² en Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Hotel 993 m²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Brasil
Dormitorios 44
Nº de cuartos de baño 44
Área 993 m²
Número de plantas 4
44 habitaciones hotel en venta, 1000 m2 - Copacabana Descubre este lujoso hotel situado en …
$1,93M
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