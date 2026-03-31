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Villas en venta en Regiao Geografica Intermediaria de Sao Paulo, Brasil

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Villa 5 habitaciones
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasil
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 390 m²
Piso 3/1
Experimenta lo mejor de São Paulo viviendo en esta impresionante villa de 3 pisos en Vila Ip…
$489,041
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