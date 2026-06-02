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Casas en Venta en República Srpska, Bosnia y Herzegovina

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Casa 3 habitaciones en Lastva, Bosnia y Herzegovina
Casa 3 habitaciones
Lastva, Bosnia y Herzegovina
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Número de plantas 3
Complejo de club con un territorio privado en el pueblo de Lastva, a solo 4 km de la gran ci…
$234,460
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