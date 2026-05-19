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Locales comerciales en venta en Zhlobin District, Belarús

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2 propiedades total found
Tienda 420 m² en Zhlobin, Belarús
Tienda 420 m²
Zhlobin, Belarús
Habitaciones 1
Área 420 m²
Piso 2/2
Venta de locales comerciales (oficina) en estilo arquitectónico clásico (alquiler de ladrill…
$140,000
VAT
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Propiedad comercial 420 m² en Zhlobin, Belarús
Propiedad comercial 420 m²
Zhlobin, Belarús
Área 420 m²
Venta de locales comerciales (oficina) en estilo arquitectónico clásico (alquiler de ladrill…
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