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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Zdanovicy, Belarús

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Oficina 122 m² en Zdanovicy, Belarús
Oficina 122 m²
Zdanovicy, Belarús
Área 122 m²
Piso 3/3
Oficina 121.5m2, ag. Zhdanovichi, 6A Zarechna Street(Es posible alquilar con un almacén de 3…
$972
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