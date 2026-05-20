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Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Zdanovicy, Belarús

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Producción 1 308 m² en Zdanovicy, Belarús
Producción 1 308 m²
Zdanovicy, Belarús
Área 1 308 m²
Piso 2/3
La sala multifuncional es adecuada para la producción s/s Zhdanovichsky, ul. Zarechny, 1B …
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