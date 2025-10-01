Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Zhabinka District
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Zhabinka District, Belarús

1 propiedad total found
Oficina 460 m² en Rakitnicki sielski Saviet, Belarús
Oficina 460 m²
Rakitnicki sielski Saviet, Belarús
Área 460 m²
Número de plantas 2
Edificio no residencial (nombramiento - edificio administrativo) con una superficie total de…
$29,000
