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Casas con garaje en Venta en Vysokaye, Belarús

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Casa en Vysokaye, Belarús
Casa
Vysokaye, Belarús
Área 396 m²
Vender una casa, g. Hoch, distrito de Kamenetsky, región de Brest, z.383 km del nivel MKAD1,…
$170,000
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