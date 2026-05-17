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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Uzda, Belarús

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casas independientes
10
1 propiedad total found
en Uzda, Belarús
Uzda, Belarús
Área 70 m²
Excelente oferta para aquellos que buscan un apartamento con su propia parcela, garaje, depe…
$31,150
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