Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Uvaravichy
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Uvaravichy, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Uvaravichy, Belarús
Casa
Uvaravichy, Belarús
Área 78 m²
¡Le ofrecemos una oferta única!En venta una acogedora casa privada en una amplia parcela de …
$20,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir