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Casas con Jardín en Venta en Urechcha, Belarús

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Casa en Urechcha, Belarús
Casa
Urechcha, Belarús
Área 77 m²
Amplia vivienda en venta en 1970 en Ureche. Material de pared: bloque de alcantarillado; ext…
$27,500
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