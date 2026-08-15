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Casas con piscina en Venta en Svislac, Belarús

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Casa en Svislac, Belarús
Casa
Svislac, Belarús
Área 188 m²
Casa de tres niveles 188 m2 con 5 habitaciones y una parcela de 13 acres ❤️Amplia casa famil…
$222,513
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