Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Svislach District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Svislach District, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 384 m² en Niazbodzicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 384 m²
Niazbodzicki sielski Saviet, Belarús
Área 384 m²
Número de plantas 2
Mansión acogedora con un baño en el bosque a la orilla del lago 80 km. de Grodno.Ubicación e…
$290,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir