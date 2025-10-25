Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Svietlahorsk District
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Svietlahorsk District, Belarús

1 propiedad total found
Producción 690 m² en Svietlahorsk, Belarús
Producción 690 m²
Svietlahorsk, Belarús
Área 690 m²
Número de plantas 2
$92,500
