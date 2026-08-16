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Tienda 500 m² en Drackauski sielski Saviet, Belarús
Tienda 500 m²
Drackauski sielski Saviet, Belarús
Área 500 m²
Piso 1/8
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$6,000
por mes
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Tienda 2 000 m² en Drackauski sielski Saviet, Belarús
Tienda 2 000 m²
Drackauski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 64
Área 2 000 m²
Piso 1/2
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$10,000
por mes
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