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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Smalyavichy District, Belarús

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Casa 6 habitaciones en Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Casa 6 habitaciones
Ozyaritska Slabadski rural council, Belarús
Habitaciones 6
Área 360 m²
Número de plantas 2
La casa de campo en Baguta está en alquiler. Dirección Logoi, distancia de MKAD: 17 km. La…
$3,000
por mes
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