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Propiedades residenciales con garaje en venta en Slutsk, Belarús

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apartamentos
31
casas independientes
13
9 propiedades total found
Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 70 m²
Amplia casa de madera con cuatro habitaciones y cocina de verano ❤️Casa de madera 70,4 m2 (r…
$24,900
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Casa de campo en Slutsk, Belarús
Casa de campo
Slutsk, Belarús
Área 206 m²
Venta casa de 2 plantas en Slutsk con buena reparación cosmética. Superficie total 206 m2. L…
Precio en demanda
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 75 m²
Una casa acogedora en venta en Slutsk. La casa consta de 3 salones. Superficie total de 74.7…
$40,000
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AdriastarAdriastar
en Slutsk, Belarús
Slutsk, Belarús
Área 29 m²
Poldom en el centro de Slutsk ❤️ Medias casas en el centro de la ciudad: 29.3 metros cuadrad…
$16,300
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 72 m²
Venta una casa acogedora en el corazón de Slutsk. ❤️ Una casa cómoda con buenas reparaciones…
$58,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 72 m²
Casa 71.9 metros cuadrados en una zona tranquila de Slutsk ❤️ Amplia casa 71.9 metros cuadra…
$41,500
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa de campo en Slutsk, Belarús
Casa de campo
Slutsk, Belarús
Área 140 m²
Amplia casa de ladrillo con todas las comunicaciones ❤️ Venta casa de 2 plantas en una zona …
$97,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 113 m²
Residencial con garaje y jardín en Slutsk ❤️ Un amplio edificio residencial en Slutsk con ca…
$53,000
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Casa en Slutsk, Belarús
Casa
Slutsk, Belarús
Área 77 m²
Casa en venta con todas las comodidades en la dirección: Slutsk, Vecherkevich str. La casa c…
$42,000
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